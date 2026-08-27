"Стоматология Серебряковых" представила Алтайский край на Международном форуме по медицинскому туризму

С 25 по 26 августа в Ташкенте прошел Международный форум по медицинскому туризму. Масштабная конференция объединила более 150 руководителей медучреждений, врачей и экспертов из разных стран.
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