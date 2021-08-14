Карельские Вести

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Как вернуть запись звонков на смартфоны Huawei и HONOR. Простейший способ

Как вернуть запись звонков на смартфоны Huawei и HONOR. Простейший способ

Когда речь заходит о функции записи звонков, пользователи разделяются на два лагеря: одни не понимают, зачем она вообще нужна, а для других такая возможность является определяющим фактором выбора приложения звонилки или даже смартфона в целом.

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