Как вернуть запись звонков на смартфоны Huawei и HONOR. Простейший способ

Когда речь заходит о функции записи звонков, пользователи разделяются на два лагеря: одни не понимают, зачем она вообще нужна, а для других такая возможность является определяющим фактором выбора приложения звонилки или даже смартфона в целом.
Когда речь заходит о функции записи звонков, пользователи разделяются на два лагеря: одни не понимают, зачем она вообще нужна, а для других такая возможность является определяющим фактором выбора приложения звонилки или даже смартфона в целом.
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