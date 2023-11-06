Помню времена, да те же 90-е, когда страны сражались за Олимпиаду. Получить их стране - это было великое счастье! И миру о себе заявить, пока идет подготовка, и деньги заработать (от МОК, на билетах, на гостях), и экономику поднять, реализуя мощные инфраструктурные проекты.
МОК доигрался! Все отказываются от Олимпиады-2030
Комментарии
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Meerflieger
«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Параолимпийских зимних игр в Пекине‑2022. Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии». Можно подумать, пиндосы и прочие наглы олимпийскую хартию свято блюли... 🤔
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