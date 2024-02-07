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Решение международного суда ООН: Россия вся в белом

Решение международного суда ООН: Россия вся в белом

Гений про злодейства Я смотрю, международный суд ООН раскачивается еще медленнее, чем наш районный.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Моя любимая страна подала иск в суд ООН еще в января 2017 года&quot;. Суд ООН ЭТО ТА ЖЕ АМЕРИКАНСКАЯ КОНТОРКА И ВЕРТИТ ИМ СРАЗУ ДВУМЯ &quot;ДЫШЛАМИ&quot;, ДА ЕЩЁ С ОГОВОРКАМИ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ!
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