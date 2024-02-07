Гений про злодейства Я смотрю, международный суд ООН раскачивается еще медленнее, чем наш районный.
Решение международного суда ООН: Россия вся в белом
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Моя любимая страна подала иск в суд ООН еще в января 2017 года". Суд ООН ЭТО ТА ЖЕ АМЕРИКАНСКАЯ КОНТОРКА И ВЕРТИТ ИМ СРАЗУ ДВУМЯ "ДЫШЛАМИ", ДА ЕЩЁ С ОГОВОРКАМИ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ!
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20 час.
Юрий Золотарев
МОЧИТЬ гадов на ВСЕХ уровнях! - вот всё, что сейчас необходимо! Бандерштадт должен навсегда прекратить своё идиотское существование!
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19 час.
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