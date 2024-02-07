Решение международного суда ООН: Россия вся в белом

Владимир Соловьев

"Моя любимая страна подала иск в суд ООН еще в января 2017 года". Суд ООН ЭТО ТА ЖЕ АМЕРИКАНСКАЯ КОНТОРКА И ВЕРТИТ ИМ СРАЗУ ДВУМЯ "ДЫШЛАМИ", ДА ЕЩЁ С ОГОВОРКАМИ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ!