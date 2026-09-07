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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «После перерыва финишировал в топ-3 во всех гонках. Хотел бы победить в Монце, но мои выступления улучшились»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл заявил, что не был сильно расстроен тем, что в борьбе за победу на Гран-при Италии проиграл соперничество своему напарнику Андреа Кими Антонелли .

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