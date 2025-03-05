Политика как он...
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Политика как она есть

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Лукашенко призвал Вашингтон договариваться с Пекином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу назвал Китай высокотехнологичной страной и призвал США договариваться с Пекином, отметив, что это «в интересах всей планеты».

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