Лукашенко призвал Вашингтон договариваться с Пекином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу назвал Китай высокотехнологичной страной и призвал США договариваться с Пекином, отметив, что это «в интересах всей планеты».
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