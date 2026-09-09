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Живая Кубань

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Психолог рассказала, как победить осеннюю хандру

Психолог рассказала, как победить осеннюю хандру

Психолог рассказала, как победить осеннюю хандруОсеннее ухудшение настроения можно снизить, если наладить режим сна и меньше времени проводить с гаджетами.

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