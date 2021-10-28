Мировое обозрение

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sorsw
    Девушка хитра и упряма, а комментаторы-обсуждальщики молодцы: сразу раскусили девицу. С другой стороны, ну слаба деву...Reddit (США): моя...
  • Марина
    ложная...статистика...народ...против...кодов...и...дискриминации..Вакцинация в Росс...
  • Россиянин
    Они платят деньги, и именно поэтому у тебя тепло и светло в квартире. Объяснять подробнее надо?)Украинские компан...

В ДНР заявили, что украинские силовики выпустили восемь снарядов по Минеральному

В ДНР заявили, что украинские силовики выпустили восемь снарядов по Минеральному

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили по пригороду Ясиноватой в Донбассе восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх