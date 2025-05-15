В Соединённых Штатах военный эксперт разоблачил трюк киевского главаря с мирными переговорами.Выяснилось, для чего главарь киевского режима Владимир Зеленский решился пригласить русского президента на переговоры в Стамбул.
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