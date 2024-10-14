Трюдо: Оттава не потерпит угроз в отношении канадцев в своей стране

Политика как она есть

Канадские власти не допустят угроз и актов насилия в отношении своих граждан на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя решение правительства Оттавы выслать шестерых индийских дипломатов, сообщает ТАСС.