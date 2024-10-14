Трюдо: Оттава не потерпит угроз в отношении канадцев в своей стране

Канадские власти не допустят угроз и актов насилия в отношении своих граждан на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя решение правительства Оттавы выслать шестерых индийских дипломатов, сообщает ТАСС.
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