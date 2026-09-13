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ИА Регнум

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WР: канадцы стали покупать меньше американских товаров и реже ездить в США

WР: канадцы стали покупать меньше американских товаров и реже ездить в США

Жители Канады на фоне агрессивной риторики президента США Дональда Трампа и вводимых его администрацией пошлин на канадские товары стали покупать меньше американских продуктов и реже ездить в США.

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