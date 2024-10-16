Маск стал главным спонсором Трампа

Американский предприниматель Илон Маск сделал пожертвование в 75 миллионов долларов в созданную им компанию «суперполитических действий» America Super PAC, что сделало его главным спонсором предвыборной кампании кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа.
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