Маск стал главным спонсором Трампа

Американский предприниматель Илон Маск сделал пожертвование в 75 миллионов долларов в созданную им компанию «суперполитических действий» America Super PAC, что сделало его главным спонсором предвыборной кампании кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа.