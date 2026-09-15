Россия: Ранним утром украинские беспилотники нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани Самарской области, вызвав один или несколько пожаров на объекте.
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