Крупная партия испорченной рыбы едва не попала на прилавки Приморья

Крупная партия испорченной рыбы едва не попала на прилавки Приморья

В приморском порту изьяли партию сушено-соленого желтого полосатика из Вьетнама. Употребление продукта могло быть опасным и грозить пищевыми отравлениями.

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