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Билл Симмонс: «Время для ребрендинга «Клипперс»? Всегда хотел «Голливуд Найтс»

При Стиве Балмере « Клипперс » меняли символику, переехали на новую арену, но так и не смогли добиться по-настоящему серьезного успеха, несмотря на инвестиции владельца.

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