«Наводить ужас на пехоту противника»: как российская армия применяет коптеры с механизмами сброса боеприпасов в зоне СВО

Министерство обороны России рассказало об обучении военнослужащих метанию гранат с квадрокоптеров. Как сообщили в ведомстве, на теоретических занятиях личный состав изучает основы аэродинамики, а на практике — отрабатывает попадание боеприпасов в окоп условного противника.
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