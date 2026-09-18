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Царьград

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Япония не вняла ноте России: И всё - с подлодки полетели "Калибры". Конец обеим целям

Япония не вняла ноте России: И всё - с подлодки полетели "Калибры". Конец обеим целям

МИД России вручил Японии ноту протеста из-за развёртывания установок Typhon, но Токио решил закрыть глаза на требования.

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