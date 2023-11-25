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У Валиевой новый вариант костюма для произвольной программы: черное платье с прозрачной юбкой и вставками из сетки

У Валиевой новый вариант костюма для произвольной программы: черное платье с прозрачной юбкой и вставками из сетки

Валиева провела тренировку перед этапом Гран-при России в Москве в черном платье с прозрачной юбкой и вставками из сетки.

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