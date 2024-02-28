В Ивановской области более 5000 медиков получат президентские выплаты

Прибавку к заработной плате сотрудникам медучреждений малых городов и сёл начнут платить с апреля.Губернатор Ивановской области сообщил, какого числа медиков региона коснётся президентская надбавка к зарплате.
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