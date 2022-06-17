Джо Байден відповідає на запитання кореспондента "Ассошиэйтед Пресс" в Овальному кабінеті Білого дому, 16 червня 2022 Джо Байден: рецесія в американській економіці не є чимось неминучим Президент прокоментував в інтерв'ю «Ассошиэйтед Пресс» основні проблеми, з якими довелося зіткнутися його адміністрації останнім часом Президент Джо Байден в інтерв'ю агентству «Ассошіейтед Прес» визнав, що американці «дуже […] Сообщение Джо Байден: рецесія в американській економіці не є чимось неминучим появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.