В калужском троллейбусе уронили 86-летнюю бабушку

Пенсионерка упала в троллейбусе из-за того, что водитель защемила дверью её одежду. В результате падения женщине потребовалась медицинская помощьНакануне в 9:48 у дома № 215 по Московской улице в Калуге в троллейбусе упала 86-летняя женщина, которая в результате получила травму и ей пришлось оказывать медпомощь.