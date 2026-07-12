В калужском троллейбусе уронили 86-летнюю бабушку

Пенсионерка упала в троллейбусе из-за того, что водитель защемила дверью её одежду. В результате падения женщине потребовалась медицинская помощьНакануне в 9:48 у дома № 215 по Московской улице в Калуге в троллейбусе упала 86-летняя женщина, которая в результате получила травму и ей пришлось оказывать медпомощь.
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