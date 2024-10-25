Токио (WTA). 1/2 финала. Шнайдер сыграет с Циньвэнь Чжэн, Болтер – с Кенин

Сетка здесь. Toray Pan Pacific Open Tennis Токио, Япония 21 октября – 27 октября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Полуфинал София Кенин (США) Кэти Болтер (Великобритания) Дата проведения 26 октября, 06.
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