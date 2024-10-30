SHOT: актера из «Кадетства» разыскивают приставы из-за неоплаченных штрафов

Актёра Александра Головина, известного по сериалу «Кадетство», разыскивают московские приставы.Как стало известно SHOT, актёр не реагировал на сообщения от ГАИ больше года, с тех пор у него накопилось около 60 тысяч рублей долгов.
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