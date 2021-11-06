Бастрыкин поручил доложить о деталях избиения мужчины из-за замечания в Подмосковье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования избиения мужчины группой злоумышленников в Лыткарино из-за сделанного замечания и забрать дело из полиции при наличии имеющихся оснований, сообщили в пресс-службе ведомства.