Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor kgoga
    Маляр 1900 года рождения. У него ещё и стоит?Маляр изнасиловал...
  • Владимир Соловьев
    Украина, наконец, почувствовала "вкус" Европы!Власти Украины до...
  • Владимир Соловьев
    Это преступление правильно квалифицировано, как покушение на убийство. Фигурантам предстоит восьмилетняя "командировка".СК намерен предъя...

Бастрыкин поручил доложить о деталях избиения мужчины из-за замечания в Подмосковье

Бастрыкин поручил доложить о деталях избиения мужчины из-за замечания в Подмосковье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования избиения мужчины группой злоумышленников в Лыткарино из-за сделанного замечания и забрать дело из полиции при наличии имеющихся оснований, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх