Устойчивая экономика Китая позитивно способствует восстановлению мировой экономики

Портал PRC.TODAY ( Китай сегодня ) – Министерство иностранных дел Китая заявило в среду, что динамичная и устойчивая экономика страны играет позитивную роль в стабилизации глобальной цепочки поставок и содействии восстановлению мировой экономики.
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