❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: временное затишье - что известно по состоянию на 13:00 25 августа 2024 года В Курской области обстановка сохраняется непростая, но контролируемая.
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❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: временное затишье - что известно по состоянию на 13:00 25 августа 2024 года В Курской области обстановка сохраняется непростая, но контролируемая.
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