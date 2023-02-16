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Стали известны наиболее популярные у россиян зарубежные направления на 14 февраля

Стали известны наиболее популярные у россиян зарубежные направления на 14 февраля

Самыми популярными у российских граждан зарубежными направлениями для перелётов на время празднования Дня святого Валентина оказались Дубай, Стамбул и Ереван, отмечается в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip .

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