Стали известны наиболее популярные у россиян зарубежные направления на 14 февраля

Самыми популярными у российских граждан зарубежными направлениями для перелётов на время празднования Дня святого Валентина оказались Дубай, Стамбул и Ереван, отмечается в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip .
Самыми популярными у российских граждан зарубежными направлениями для перелётов на время празднования Дня святого Валентина оказались Дубай, Стамбул и Ереван, отмечается в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip .
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