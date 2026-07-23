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«Сначала роди мне дочь, а потом кого хочешь»: как Валентин Катаев пережил войны, аресты и почти всех своих друзей

«Сначала роди мне дочь, а потом кого хочешь»: как Валентин Катаев пережил войны, аресты и почти всех своих друзей

В середине апреля 1986 года близкие советского классика Валентина Катаева готовились встречать его из правительственной больницы после перенесённого инсульта.

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