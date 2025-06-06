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Рост успеваемости: верно ли, что высокие школьники умнее маленьких

Рост успеваемости: верно ли, что высокие школьники умнее маленьких

Народная мудрость «Мал золотник да дорог, велика фигура да дура» поставлена под сомнение. Зарубежные ученые выдвинули версию о том, что высокие школьники учатся лучше сверстников, а потом, повзрослев, смогут претендовать на более солидную зарплату, чем их малогабаритные коллеги.

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