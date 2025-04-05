Макс получил права на создание драмы о полиции Нью-Йорка

Макс получил права на создание драматического сериала, основанного на статье «Конфиденциальность полиции Нью-Йорка: внутри самого нетрадиционного антитеррористического подразделения Америки», опубликованной в журнале Vanity Fair в феврале 2025 года, сообщает Variety.
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