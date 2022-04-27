Разгром разрушителей российского образования на Форуме безопасного интернета

В рамках международного Форума безопасного интернета в МИА «Россия сегодня» состоялось много интересных сессий, но самым ярким по уровню честной аналитики и составу спикеров, пожалуй, был круглый стол «Цифровизация образования: перспективы».
В рамках международного Форума безопасного интернета в МИА «Россия сегодня» состоялось много интересных сессий, но самым ярким по уровню честной аналитики и составу спикеров, пожалуй, был круглый стол «Цифровизация образования: перспективы».
Свежие комментарии