ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Разгром разрушителей российского образования на Форуме безопасного интернета

Разгром разрушителей российского образования на Форуме безопасного интернета

В рамках международного Форума безопасного интернета в МИА «Россия сегодня» состоялось много интересных сессий, но самым ярким по уровню честной аналитики и составу спикеров, пожалуй, был круглый стол «Цифровизация образования: перспективы».

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