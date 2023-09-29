Лавров призвал США взять ответственность за ситуацию в Афганистане

Россия ожидает признания Соединенных Штатов и НАТО ответственности за допущенную в Афганистане ситуацию, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время обращения к участникам 5-ой встречи «московского формата» по Афганистану.
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