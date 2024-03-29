Подготовлен доклад о результатах деятельности бизнес-омбудсмена Алтайского края в 2023 году

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае завершена подготовка доклада о результатах деятельности в 2023 году с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в регионе.
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