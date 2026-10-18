Для промышленного сектора Компания Cherry, известная своими механическими переключателями для клавиатур, представила новую клавиатуру под названием K37ID, которая как раз не механическая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым