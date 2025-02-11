В Подмосковье впервые за 4 года подешевели дома из «золотой сотни»

Самый дорогой загородный дом на начало 2025 года расположен на Рублево-Успенском шоссе, его цена — $100 млн (приблизительно ₽9,7 млрд) По итогам 2024 года средняя стоимость загородного дома в первой сотне самых дорогих предложений в Московской области составила $30,4 млн (приблизительно 2,9 млрд руб.