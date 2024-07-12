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Закон и Порядок

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НАПАЛ С ОТВЁРТКОЙ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО. ПЕРЕД ДЕПОРТАЦИЕЙ МИГРАНТ СО СЛЕЗАМИ ОБРАТИЛСЯ К "БРАТЬЯМ": "КУЛЬТУРУ УВАЖАЙТЕ"

НАПАЛ С ОТВЁРТКОЙ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО. ПЕРЕД ДЕПОРТАЦИЕЙ МИГРАНТ СО СЛЕЗАМИ ОБРАТИЛСЯ К "БРАТЬЯМ": "КУЛЬТУРУ УВАЖАЙТЕ"

В конце июня в Москве произошёл резонансный случай - мигрант едва не задавил сразу двух девушек на пешеходном переходе, обматерил их, оскорблял, а после напал на сотрудника полиции.

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