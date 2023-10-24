Студент обвинил чиновника в нападении на дороге в Уфе

Драка двух водителей произошла в Уфе на одной из городских улиц. Причиной, как рассказал «360» студент Александр, стало то, что он не пропустил автомобиль замдиректора транспортного управления Артура Абдуллина.
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