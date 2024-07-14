Во время пожара в лодке в акватории реки Волхов пострадали два человека

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося По предварительной информации, 13 июля 2024 года в акватории реки Волхов в городе Новая Ладога произошло возгорание лодки.
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