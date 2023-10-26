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Косачев: Американская резолюция по Ближнему Востоку является лицедейством

Косачев: Американская резолюция по Ближнему Востоку является лицедейством

Проект резолюции, представленный США в ООН, по решению палестино-израильского конфликта является примером лицедейства, так как Вашингтон не хочет мирного урегулирования, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

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Комментарии
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петр кузнецов
скорее лицемерием, которая порочна вошла в сознание этого дикого запада посчитавшая себя избранным Богом народом.....
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4 д.

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