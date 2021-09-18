США и Европа вошли в самый крупный конфликт за последние годы

Последние такие конфликты между ними были из-за войны в Ираке и отмены ядерной сделки с Ираном В Европе шокированы и возмущены и даже публично резко протестуют на высшем уровне против создания нового оборонного альянса США, Британии, Австралии.
Последние такие конфликты между ними были из-за войны в Ираке и отмены ядерной сделки с Ираном В Европе шокированы и возмущены и даже публично резко протестуют на высшем уровне против создания нового оборонного альянса США, Британии, Австралии.
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