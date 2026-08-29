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Татарстанның атказанган табибы, Республика клиник хастаханәсе пульмонологы вафат булган

Татарстанның атказанган табибы, Республика клиник хастаханәсе пульмонологы Виктор Ильинский 65 яшендә вафат булган.

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