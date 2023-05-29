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Сирены воздушной тревоги прозвучали на всей территории Украины

Сирены воздушной тревоги прозвучали на всей территории Украины

prt scr youtube.com | Голос планеты Сирены воздушной тревоги сработали на всей территории Украины, в частности в Киеве.

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