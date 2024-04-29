Медалью «За помощь и милосердие» наградили представители Минобороны России полицейского из Иркутской области, организовавшего крупный волонтерский проект и курсы спецподготовки

Сотрудник уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Братское» Михаил Ничипорчук помимо выполнения служебных задач занимается волонтерской деятельностью, собирая гуманитарную помощь в зону СВО, и обучая желающих тактико-специальной подготовке и оказанию доврачебной помощи.
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