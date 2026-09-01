Маринато Гилерме раскрыл, зачем начал изучать русский язык

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме объяснил, почему начал изучать русский язык, несмотря на занятость в спорте.
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Чем сейчас занимается МАРИНАТО?