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Царьград

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Маринато Гилерме раскрыл, зачем начал изучать русский язык

Маринато Гилерме раскрыл, зачем начал изучать русский язык

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме объяснил, почему начал изучать русский язык, несмотря на занятость в спорте.

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