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SPLETNIK

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"Люди ходят себя показать". Анастасия Решетова рассказала, что её удивило на выставке Cosmoscow

"Люди ходят себя показать". Анастасия Решетова рассказала, что её удивило на выставке Cosmoscow

Модель и телеведущая Анастасия Решетова вместе с сестрой своего экс-бойфренда Тимати Анной Юнусовой посетила предпоказ международной ярмарки современного искусства Cosmoscow и удивилась большому количеству присутствующих там людей.

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