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Аэроэкспрессы в Шереметьево 12 и 13 октября будут отправляться с Савеловского вокзала

Аэроэкспрессы в Шереметьево 12 и 13 октября будут отправляться с Савеловского вокзала

 В связи с проведением плановых работ на железной дороге 12 и 13 октября все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной, конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал.

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