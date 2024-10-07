Аэроэкспрессы в Шереметьево 12 и 13 октября будут отправляться с Савеловского вокзала

В связи с проведением плановых работ на железной дороге 12 и 13 октября все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной, конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал.