Истребитель F-4 Phantom ВВС Греции потерпел крушение на авиашоу, пилоты погибли

Многоцелевой истребитель F-4 Phantom ВВС Греции разбился во время показательных выступлений неподалеку от города Танагра.
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ф-4? а кукурузников у греков на вооружении нет?