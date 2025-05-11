Times: главой британской разведки МИ-6 впервые назначат женщину

Британскую разведку МИ-6 впервые возглавит женщина. Об этом сообщила газета Times. В материале уточнили, что сейчас ведомство выбирает одну из трех женских кандидатур из тех, кто дошел до финального собеседования.
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