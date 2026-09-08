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Царьград

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ИИ от OpenAI решил задачу тысячелетия за $1 млн и угодил в скандал

ИИ от OpenAI решил задачу тысячелетия за $1 млн и угодил в скандал

Компания OpenAI заявила, что её ИИ-модель решила одну из семи «задач тысячелетия» — проблему существования и гладкости решений уравнений Навье-Стокса.

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