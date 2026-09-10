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РБК СТИЛЬ

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Коллекционеры видеоарта — об искусстве, которое нельзя повесить на стену

Коллекционеры видеоарта — об искусстве, которое нельзя повесить на стену

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Выставка «Место. Действие» в московском Центре цифрового искусства «Внутри» на Хлебозаводе № 9 в рамках параллельной программы Cosmoscow 2026 объединила работы из частных коллекций трех петербургских собирателей современного искусства — Дениса Химиляйне, Игоря Суханова и Сергея Лимонова.

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